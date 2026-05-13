एमपी के राजघाट डैम में अभी भी 1.21 लाख करोड़ लीटर पानी, यूपी की वजह से बचा स्टॉक

राजघाट बांध (Ashoknagar Rajghat Dam) का पानी मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश की नहरों से सिंचाई के लिए तो दिया ही जाता है। लेकिन बेतवा नदी पर उप्र में निचले हिस्सों में स्थित बांधों में पानी की जरूरत पड़ने पर बड़ी मात्रा में पानी दिया जाता है। राजघाट से पानी सीधे तौर पर उप्र के ललितपुर स्थित माताटीला बांध में पहुंचता है। इसी पानी से यूपी के कई जिलों की प्यास बुझती है। लेकिन, इन दिनों माताटीला बांध के गेटों की मरम्मत का बड़ा कार्य चल रहा है। इस तकनीकी कार्य के चलते माताटीला बांध को मार्च महीने में ही पूरी तरह खाली कर दिया गया था। यही वजह है कि यूपी ने राजघाट से पानी की मांग नहीं की और राजघाट का पानी बिना निकासी के सुरक्षित है।