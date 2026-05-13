जम्मू, केरल, गोवा समेत कई शहरों के लिए भोपाल से सीधी फ्लाइट जल्द, एयरलाइंस से मांगे गए प्रस्ताव

Bhopal Direct Flights :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से आने वाले दिनों में देश के कई शहरों के लिए सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी शुरु हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और मध्य प्रदेश सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रस्ताव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि, सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाले एयरलाइंस ऑपरेटर को जल्द ही इन उड़ानों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।