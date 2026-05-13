एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 4 दिन लू का अलर्ट जारी, यहां 46.5 डिग्री पहुंचा पारा

Heatwave Alert : मध्य प्रदेश में मई के शुरुआती सप्ताह में चला आंधी-बारिश का दौर थमते ही गर्मी का कहर शुरु हो गया है। सूबे के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि, दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में आगामी चार दिन लू चलने की चेतावनी जारी की है। जबकि, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में भी गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि, बुधवार यानी आज राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में सुबह 8 बजे से ही तीखी धूप पड़ने लगी है। जबकि, दोपहर में गर्मी असहनीय होने की संभावना है।