बंगाली युवक के साथ भोपाल में चुपचाप रह रही थी उज्बेकिस्तानी महिला, जांच में जुटी पुलिस

पूछताछ में पता चला कि निलुफर उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। उसकी साजिद हुसैन से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद महिला करीब 10 दिन पहले भोपाल पहुंची थीं और साजिद के साथ किराए के कमरे में रह रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस को साजिद पर भी संदेह था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में वह पश्चिम बंगाल का निवासी निकला। पुलिस ने उसका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र को लेकर जांच कर रही है।