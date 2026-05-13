भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई और विवादित टिप्पणी का मामला गरमाया, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाए मुस्लिम युवक की पिटाई और मारपीट करने वालों द्वारा धार्मिक विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट के दौरान आपत्तिजनक शब्द बोलने के मामले में मुस्लिम समुदाय में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते धर्म विशेष के लोगों ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस का ना सिर्फ घेराव किया, बल्कि पुलिस कमिश्नर से मिलकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।