भोपाल में घर की गैलरी में टहल रहे बेटे पर पिता ने चलाई गोली, बाल-बाल बचा

MP News: मध्यप्रदेश के अशोका गार्डन इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, यहां एक पिता ने अपने ही 16 साल के बेटे पर गोली चला दी। राहत की बात ये है कि गोली बेटे को नहीं लगी और वो बाल-बाल बच गया। गोली चलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर कुछ ही देर में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने बंदूक और कारतूस जब्त किए हैं और उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है।