PM Modi की अपील पर MP में खर्च कटौती! वैश्विक संकट के बीच क्या साइकिल से चलेंगे एमपी के मंत्री?

कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करने आए मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप से पत्रकारों ने पूछा, जनता से खर्च कम करने की अपील तो कर रहे हैं लेकिन क्या मंत्रीगण साइकिल से मंत्रालय आएंगे? अभी एक वाहन में एक मंत्री और उनके आगे पीछे वाहनों का काफिला बंद होगा? मंत्रीगण मंत्रालय आने-जाने क लिए वाहन साझा करेंगे या फिर बस सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा, सरकार केवल जनता से ही अपेक्षा कर रही है या फिर स्वयं के स्तर पर भी कुछ बदलाव दिखेंगे।