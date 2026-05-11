MP में पुलिस आरक्षक 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया, ड्राइवर भी गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद एसीपी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। फरियादी ने बताया कि उसके पास केवल 20 हजार रुपए हैं। इसके बाद 500-500 रुपए के 40 नोटों का पंचनामा तैयार किया गया। फरियादी को निर्देश दिए गए कि रकम केवल रिश्वत मांगने वाले को ही देनी है। इसके बाद फरियादी से आरोपियों को फोन कराया गया, जिसके बाद उसे कोहेफिजा पुलिस सहायता केंद्र के पास बुलाया गया। तय योजना के तहत फरियादी और एक साक्षी आरोपी के संपर्क में गए, जबकि दूसरी टीम निगरानी करती रही।