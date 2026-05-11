लाड़ली बहना योजना: 36वीं किस्त जारी करने का दिन तय, खाते में आएंगे 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। लाड़ली बहना योजना की मई महीने में दी जाने वाली जिस 36वीं किस्त का बहनों को जोरों-शोरों के साथ इंतजार था वह बहुत जल उनके बैंक खाते में आने वाली है। बता दें कि हर महीने सीएम मोहन यादव अपने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त देने के साथ ही लाडलियों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर देते हैं। इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana 36th installment) की 36वीं किस्त जारी होने की डेट सामने आ गई है। (MP News)