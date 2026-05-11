मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम को, होने वाले हैं बड़े फैसले

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में आज मंत्रि परिषद की बैठक आहूत की गई है। बैठक सोमवार शाम को होगी। सब कुछ ठीक रहा तो कैबिनेट की इस बैठक में मप्र के मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के लिए तबादला नीति भी लाई जा सकती है क्योंकि पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से नीति के बारे में न केवल पूछा था बल्कि अगली बैठक में इसे लाने के निर्देश भी दिए थे। सोमवार शाम तक ड्राफ़्ट फाइनल होने पर तबादला नीति को बैठक में शामिल किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव का मंगलवार को असम का दौरा प्रस्तावित है इसलिए एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई है।