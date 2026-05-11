बीपी-शुगर-किडनी के मरीजों के लिए खुशखबरी, भोपाल के इस सरकारी अस्पताल में होगा सुपर स्पेशलिटी उपचार

JP Hospital- देश-दुनिया की तरह एमपी में भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। राजधानी भोपाल में भी इसकी रोगी बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि बीपी, शुगर किडनी के मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्थाएं तक करनी पड़ रहीं हैं। भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में इन रोगियों के सुपर स्पेशलिटी उपचार का प्रबंध किया गया है। यहां डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी के मरीजों का इलाज एक ही छत के नीचे करने की व्यवस्था कर दी गई है। इन रोगियोें को अब यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा।