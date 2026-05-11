एमपी बीजेपी में मलाईदार पदों के लिए बढ़ी खींचातानी, निगम-मंडल, प्राधिकरण, बोर्ड और समितियां अटकीं

MP BJP- हरिचरण यादव, भोपाल. मध्यप्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। इसके कारण 31 से ज्यादा निगम मंडलों, बोर्डों, आयोगों और विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियां अटक गई हैं। इनमें से कुछ निगम मंडल, विकास प्राधिकरण को काफी मलाईदार माना जाता रहा है। भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों के बीच पूर्व से चल रहा चेतन सिंह का नाम फिलहाल अटक गया है। कुछ मंत्री और विधायक चाहते हैं कि इस पद पर उनके गुट के व्यक्ति की ताजपोशी हो, ताकि भविष्य में इसका फायदा अपने क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास के रूप में लिया जा सके। उधर, इंदौर विकास प्राधिकरण में लंबे समय से चला आ रहा हरिनारायण यादव के नाम पर भी एकजुटता नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह नाम फाइनल होता, उसके पहले एक सक्रिय नेता ने दिल्ली जाकर वीटो लगा दिया है। जबकि अब तक हो चुकी नियुक्तियों में स्वयं को निराश पाने वाले 50 से ज्यादा नेताओं ने बचे निगम मंडलों, विकास प्राधिकरणों, आयोगों और बोर्डों में जगह पाने के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं। इन सबके बीच सत्ता व संगठन राजनीतिक नियुक्तियों का क्रम जारी रखना चाहता है।