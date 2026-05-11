छुई-मुई से बच्चे! ओवरप्रोटेक्टिव पेरेंटिंग से सुरक्षा नहीं, बच्चों को 100 बीमारियां दे रहे हैं आप

Overprotective Parenting: भारत में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है यह ट्रेंड जिम, हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं बल्कि, बच्चों के अपने ही घरों में है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर भी बना रहे हैं। उनकी बदलती लाइफ स्टाइल एक बड़ा संकेत दे रही है कि आने वाला समय उनकी सेहत पर बड़ा संकट ला सकता है। बचपन में ही बढ़ता मोटापा, चश्मा, विटामिन डी की कमी, स्टेमिना से लेकर इम्युनिटी तक कमजोर होना, मानसिक समस्याएं ये बताती हैं अब तस्वीर तेजी से बदल रही है, अगर इसे आज और अभी सुधारा नहीं गया, तो फिर संभालना मुश्किल होगा। पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट…