एमपी में फिर बिगड़ा मौसम, एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव होने से 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather :मध्य प्रदेश में मई की शुरुआत से ही अधिकतर जिलों में जारी आंधी बारिश का दौर थमे अभी दो दिन भी नहीं बीते हैं कि, अब एक बार फिर सूबे का मौसम बिगड़ गया है। दरअसल, दो टर्फ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से सोमवार को एक बार फिर कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने मंडला, सिवनी समेत प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जबकि, दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है।