भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने ड्रोन से नजर रख रही पुलिस

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए भोपाल पुलिस ने अब ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों, व्यस्त रोड और जाम वाले इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दो ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। ये ड्रोन लाइव वीडियो सीधे ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक भेज रहे हैं, जिससे पुलिस रियल टाइम में ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रख पा रही है। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ड्रोन की लाइव फीड लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।