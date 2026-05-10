जश्न में डूबे एमपी के बड़े बीजेपी नेता के साथ खेला, फर्जी निकला प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने का आदेश

Virendra Goyal - मध्यप्रदेश में नेताओं पर राजनीतिक नियुक्तियों का क्रेज इस कदर हावी है कि सोशल मीडिया पर आदेश मिलते ही बधाइयां लेकर मिठाइयां खाने और खिलाने लगते हैं। सिंगरौली विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता वीरेंद्र गोयल ने ऐसा ही किया। सोशल मीडिया पर दिखे नियुक्ति आदेश के आधार पर वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से बधाइयां लेने पहुंच गए। वे यहीं नहीं रूके, बल्कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से भी बधाइयां लीं और मिठाइयां भी खा ली। ईष्ट- मित्रों को भी खूब बांटी। इस मौके के फोटो, वीडियो शेयर हुए। गोयल इस तरह प्रदेश भर में 8 दिनों तक जश्न मनाते रहे। तमाम नेताओं से बधाइयां लेते गोयल के संबंध में नगरीय विकास विभाग के एसीएस को जब जानकारी मिली तो हकीकत सामने आई। पता चला कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तो इस तरह का कोई नियुक्ति आदेश जारी ही नहीं किया।