बाघ-तेंदुओं से घिरा भोपाल, 10 दिन में 5 गाय-भैंसों के शिकार से दहशत में आए लोग

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी जंगली जानवरों से घिरी है। भोपाल के बाहरी इलाकों में बाघ-तेंदुए जब तब आते जाते रहते हैं। राजधानी से सटे गांवों में एक बार फिर जंगली जानवर की दहशत पसरी है। भोपाल के आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में यह जानवर कई मवेशियों का शिकार कर चुका है। इसके कारण लोग भी डर गए हैं। जानवर के खौफ से लोग कई किमी का फेर लगाकर आना जाना कर रहे हैं। कोई इसे बाघ बता रहा है तो कोई तेंदुआ। हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग के अधिकारी भी इस जानवर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं।