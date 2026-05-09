Bhopal News: आज का सवाल; प्लास्टिक कचरे की समस्या पर रोक लगाने क्या उपाय किए जा रहे हैं?

Bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की सख्ती और सामाजिक संगठनों की जागरुकता के चलते प्लास्टिक के ग्लास, कप और बड़े व्यापारियों ने प्लास्टिक की थैलियां आदि को काफी हद तक चलन से बाहर करना शुरू कर दिया है। लेकिन छोटी दुकानों, फुटकर बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों की रोकथाम में प्रशासन अभी तक सफल नहीं हो सका है। इनकी छटाई तो घर-घर से कचरे लेने के लिए आ रही गाड़ियों में कर्मचारी कर रहे हैं। प्लास्टिक के कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करने का भी दावा भी सतही नजर आ रहा है।