कालसर्प दोष की पूजा कराने अमरावती से उज्जैन आ रहे युवक की मौत, तीन दोस्त बचे

कार के ड्राइवर दर्शन ने बताया कि गौतम सेवानी स्पा संचालक था और उसका दोस्त था। गौतम की शादी की बात चल रही थी लेकिन उसे कालसर्प दोष होने के कारण रिश्ता होने में दिक्कत आ रही थी। कालसर्प दोष की शनिवार को पूजा कराने के लिए ही और महाकाल मंदिर के दर्शन करने लिए उज्जैन जा रहे थे। कार में गौतम के ही स्पा सेंटर की दो युवतियां भी थीं। दर्शन के मुताबिक रात में कार चलाते वक्त उसे नींद का झोंका आया और कार अनियंत्रित हो गई। उसने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन तभी सामने एक जानवर नजर आया और जानवर को बचाने के लिए उसने ब्रेक लगा दिए, जिससे कार पलट गई। दर्शन ने ये भी बताया कि कार पलटने के बाद भी एयर बैग नहीं खुले, अगर एयर बैग खुल जाते तो गौतम की जान बच सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।