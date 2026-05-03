महिला की संदिग्ध मौत, पति बोला- नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ था, मायके पक्ष बोला- बेटी शाकाहारी थी

मायके पक्ष का कहना है कि पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि सोनाली और नितिन के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार तो सोनाली बैग लेकर घर छोड़कर जाने के लिए भी निकली लेकिन फिर वापस लौट आई। सोनाली की मां का आरोप है कि शनिवार को उनकी सोनाली से बात हुई थी वो मायके आने की बात कह रही थी लेकिन फिर उसके फांसी लगाने की सूचना मिली। मृतका सोनाली के सिर, हाथ और पैरों पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू से मामले की जांच शुरू कर दी है।