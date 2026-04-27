Weather Alert : सूरज ने उगली आग, बादल-बारिश ने बढ़ाई उमस, सीजन में पहली बार पारा 42 डिग्री पार, ओर भी बढ़ेगा

हीट स्ट्रोक की चेतावनी, ये रखें ध्यान

गर्मी में बढ़ते तापमान एवं लू से बचने के लिए जिले के सभी नागरिकों से सावधानियां बरतने का आग्रह सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतावत ने किया है। उन्होंने बताया कि लू से शिकार व्यक्ति को तेज सिरदर्द होता है, मुंह-जुबान सुखने लगती है, माथे, हाथ, पैर में पसीना आता है व घबराहट होती है और प्यास लगती है, उल्टी होती है भूख नहीं लगती है तथा हालत अधिक खराब होने से मरीज बेहोश हो जाता है। त्वचा एकदम शुष्क और शरीर का तापमान 100 डिग्री फेरेनाईट से अधिक हो जाता है। गर्मी के कारण शरीर मेे पानी की कमी हो जाती है। इस दौरान बुखार, हाथ पैरों में दर्द, आंखों और पैशाब में जलन के साथ ही कभी-कभी दस्त भी लग सकते है। उन्होंने बताया कि पानी की कमी के कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है।