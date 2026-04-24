किस्तों में रिश्वतखोरी, लोकायुक्त ने महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक को 4000 रुपये लेते पकड़ा

बता दें कि तीन दिन पहले इंदौर लोकायुक्त ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए PWD के तीन अफसरों को 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। धार जिले के रहने वाले ठेकेदार राजपाल सिंह पंवार ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो पटेल श्री इंटरप्राईजेस धार के संचालक हैं और शासकीय ठेकेदार हैं। उनकी फर्म ने वर्ष 2023 में पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर मैथवाडा-फारेलेन पहुंच मार्ग का कार्य 4 करोड़ 73 लाख 35 हजार रुपये में लिया था। फर्म द्वारा उक्त कार्य 4, 51 ,72,101/-86 में पूर्ण किया था और किये गये कार्य के अंतिम बिल का भुगतान करने के एवज में पीडब्ल्यूडी के तीन अफसर 1. जयदेव गौतम, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक-1 इंदौर, 2. टीके जैन, अनुविभागीय अधिकारी, पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक-1 इंदौर, 3. अशु दुबे, उपयंत्री, पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक-1 इंदौर ने कुल मिलाकर 3 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की है। जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने तीनों को 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।