आंगनवाड़ी : 150 केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं, 50 लाख का आरओ…फिर भी बच्चों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी

आदिवासी बहुल गांव गरणगांव में आंगनवाड़ी केंद्र में पानी की टंकी नहीं है। यहां दीवार पर आरओ लगा है। स्टील की टंकी में कूलर के टुल्लू से आरओ में पानी चढ़ाया जा रहा है। इस केंद्र पर गत दिनों ट्राइबल की टीम ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को बताया गया कि इस आरओ में पानी वेस्ट नहीं होता है। जबकि पानी को शुद्ध करने करीब एक तिहाई पानी वेस्ट हो जाता है। कुल मिलाकर आरओ चल नहीं रहे हैं। आरओ शोपीस बना हुआ है।