जल संकट की आहट… रसातल में जा रहा भूजल, जिले में प्रमुख 44 जल स्रोतों का कम हुआ स्तर

जिले में इंदिरा सागर जलाशय और ओंकारेश्वर बांध के जलाशय के अलावा 49 छोटे-बड़े तालाब है। इंदिरा सागर बांध के बैकवॉटर से चारखेड़ा में बने इंटकवेल से खंडवा-हरसूद को पेयजल सप्लाय किया जाता है। वर्तमान में इंदिरा सागर बांध अपने कुल जलभराव क्षमता से करीब 10 मीटर नीचे है। हालांकि चारखेड़ा में बैक वॉटर का पर्याप्त पानी होने से शहर में जल संकट की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। शहर को जल सप्लाय का दूसरा प्रमुख स्रोत भगवंत सागर बांध है, जिसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। भगवंत सागर की कुल जल भराव क्षमता 1347 फीट है, वर्तमान में यहां 1323 फीट पानी बचा है। जिसके चलते जल संसाधन विभाग ने पंधाना और खंडवा में जल सप्लाय के लिए यहां से सिंचाई के लिए पानी बंद कर दिया है।