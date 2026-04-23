Census 2026-27: स्कूलों में 15 दिन की पढ़ाई चौपट…क्योंकि 35-40% गुरु जी ले रहे प्रशिक्षण

जनगणना में डेढ हजार से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें अकेेले खंडवा विकास खंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 200 से अधिक शिक्षक शामिल हैं। एमएलबी, नेहरू, घासपुरा, उर्दू परदेशीपुरा समेत अन्य स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था चौपट हो गई है। कई स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपलों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह पंधाना, हरसूद, खालवा, बलड़ी, छैगांव माखन, पुनासा क्षेत्र के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है।