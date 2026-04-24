ट्राइबल : कलेक्टर ने थोक बंद स्थानांतरण आदेशों को किया निरस्त, निर्माण-सामग्री खरीदी में झूठ निकली शिकायत

छात्रावासों में खरीदी और निर्माण कार्य में 16 इंजीनियर्स के सत्यापन में मौके पर कार्यों में अनियमितता नहीं मिली है। इन दोनों कार्यों में शिकायत सिद्ध नहीं हुई। निर्माण कार्य एमबी के अनुरूप मिले हैं। क्लास वन के खिलाफ कार्रवाई का पावर जिला प्रशासन के पास नहीं है। इस लिए जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिला प्रशासन ने जांच प्रतिवेदन 11 अप्रेल को ही शासन को भेज दिया है।