जल बैंक : पहाड़-सड़कें जमा करेंगी 280 करोड़ लीटर पानी

कहते हैं पानी की छोटी-छोटी बूंदें समुद्र बनाती हैं। खंडवा में कुछ ऐसा ही छोटी-छोटी जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। जहां बूंद-बूंद पानी संरक्षित होगा। सबकुछ योजना के तहत हुआ पहाडिय़ों के ढलान और सड़कें वर्षा काल के दौरान 280 करोड़ लीटर पानी संरक्षित करेंगी। पंचायतों में ‘ जल संचय जनभागीदारी-2.0 ’ अभियान के मार्गों के दोनों छोर पर गडढ़े ( रिचार्ज पिट ) खोदे जा रहे हैं। अब तक पहाडिय़ों के ढलान और मार्गों के आस-पास 1. 25 लाख गड्ढे खोदे जा चुके हैं।