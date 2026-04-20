AI प्लेटफार्म के संस्थापक डॉ प्रत्युष बोले…भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अद्वैत परंपरा में AI को लेकर सकारात्मक सोच रखता है

एआई के भविष्य पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एआई उस स्तर तक पहुंच सकता है, जहां वह व्यवहारिक रूप से मनुष्यों के समान संवाद करने, भावनाओं को व्यक्त करने और समझने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय अधिक दूर नहीं है और संभव है कि वे स्वयं अपने जीवनकाल में इसका साक्षी बनें। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले चार-पांच दशकों में भारत का तकनीकी योगदान अपेक्षाकृत सीमित रहा है, चाहे वह इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो या एआई का क्षेत्र। किंतु इसके बावजूद उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत भविष्य में एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा और अद्वैत के साथ उसके समन्वय द्वारा विश्व को एक उच्चतर दिशा प्रदान करेगा।