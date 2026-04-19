जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रो. रामनाथ ने कहा कि गुरू ग्रंथ साहिब, वेदांत और संत साहित्य के संबंधों पर कहा कि संतों की वाणी वास्तव में वेदों की ही अभिव्यक्ति है। वेदों में निहित गूढ़ ज्ञान को ही संतों ने सरल भाषा में जन-जन तक पहुंचाया है। गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक महान संतों की वाणी संकलित है, जो प्रत्यक्ष रूप से वेदों के मूल सिद्धांतों का ही विस्तार है। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वेद ही धर्म का मूल है और सत्य का साक्षात्कार या अनुभव करना ही वास्तव में वेदांत है। कबीर और वेदों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए तर्क दिया कि जो सत्य वेदों में उद्घोष किया गया है, कबीर दास ने उसी सत्य को अपने अनुभव के आधार पर समाज के सामने रखा।