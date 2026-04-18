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सूरज के तीखे तेवर… हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रेल से बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12 बजे तक लगेंगे

-दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े, शाम को बदला मौसम, छाए बादल -दिन के तापमान में मामूली कमी, 21 से बिगड़ेगा मौसम

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खंडवा

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Manish Arora

Apr 18, 2026

heat wave

एआइ फोटो

भीषण गर्मी एवं लू के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने 21 अप्रेल से स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया है।

तापमान पर हलका सा विराम
साफ मौसम के चलते सूरज के तेज होते तेवर पर शुक्रवार को हल्का सा विराम लगा है। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़ों के बाद शाम को मौसम बदला और आसमान पर बादल छा गए। शुक्रवार को दिन के तापमान में मामूली सी कमी भी आई, हालांकि रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ा है। शुक्रवार अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री और न्यूनतम 23.0 डिग्री रहा।

पश्चिमी विक्षोभ का असर
जिला कृषि एवं मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिससे पंजाब, दिल्ली में बारिश भी हुई। इसका सीधा असर मप्र में नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आगामी तीन दिन तक तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहेगा। शुक्रवार को इसका असर दिखना शुरू हो गया है। दिन में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चली है। आगामी 21 अप्रेल से एक सप्ताह के लिए मौसम बिगडऩे की संभावना है। जिससे तापमान 38 से 40 डिग्री की रेंज में ही रहेगा।

शुक्रवार को निकला आदेश, मंगलवार से होगा लागू
जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी ने बताया कि 21 अप्रैल से 30 अप्रेल 2026 तक जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में पहली से हायर सेकेंडरी तक की कक्षाओं के संचालन का समय प्रात: 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। शुक्रवार को निकला आदेश मंगलवार को लागू होगा, क्योंकि रविवार और सोमवार को शासकीय अवकाश है। शनिवार बच्चों को पुराने समय पर ही स्कूल से छुट्टी मिलेगी।

एक सप्ताह में ऐसे बढ़ा तापमान
तारीख अधिकतम न्यूनतम
10 अप्रेल 36.1 डिग्री 20.0 डिग्री
11 अप्रेल 30.5 डिग्री 20.4 डिग्री
12 अप्रेल 38.1 डिग्री 21.0 डिग्री
13 अप्रेल 39.1 डिग्री 22.0 डिग्री
14 अप्रेल 39.5 डिग्री 22.4 डिग्री
15 अप्रेल 40.1 डिग्री 22.0 डिग्री
16 अप्रेल 40.5 डिग्री 22.4 डिग्री
17 अप्रेल 40.1 डिग्री 23.0 डिग्री

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Published on:

18 Apr 2026 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सूरज के तीखे तेवर… हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रेल से बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12 बजे तक लगेंगे

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