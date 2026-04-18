सूरज के तीखे तेवर… हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रेल से बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12 बजे तक लगेंगे

पश्चिमी विक्षोभ का असर

जिला कृषि एवं मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिससे पंजाब, दिल्ली में बारिश भी हुई। इसका सीधा असर मप्र में नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आगामी तीन दिन तक तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहेगा। शुक्रवार को इसका असर दिखना शुरू हो गया है। दिन में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चली है। आगामी 21 अप्रेल से एक सप्ताह के लिए मौसम बिगडऩे की संभावना है। जिससे तापमान 38 से 40 डिग्री की रेंज में ही रहेगा।