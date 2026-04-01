19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

‘बहस मत करो, नहीं तो तुम्हारी कब्र खोद दूंगा’, फॉरेस्ट रेंजर ने आदिवासियों को दी धमकी

MP News: मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रेंजर ने आदिवासी को दी धमकी। कहा- ज्यादा बहस मत करो, नहीं तो यहीं तुम्हारी कब्र बना दूंगा।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Akash Dewani

Apr 19, 2026

Forest Ranger Threatens Tribals during anti encroachment drive in khandwa mp news

Forest Ranger Threatens Tribals in khandwa (फोटो- Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक गांव में वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी जिस दौरान बड़ा विवाद हो गया। विभाग की टीम का आदिवासी ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। इसी को लेकर के फॉरेस्ट रेंजर को गुस्सा आ गया और उन्होंने आदिवासियों की कब्र खोद देने की धमकी दे डाली। रेंजर की धमकी के बाद मामला तनावपूर्ण हो गया था। वन विभाग की इस कार्रवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार भी घटनास्थल पर मौजूद थे।

ये है पूरा मामला

दरअसल, जिले के मांधाता क्षेत्र के नरलाय गांव में वन विभाग की टीम रविवार को अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस पर ग्रामीण और आदिवासी आक्रोशित हो गए। वन और राजस्व विभाग की टीम जैसे ही जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए पहुंची वैसे ही आदिवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि, इससे वन विभाग की टीम की कार्रवाई नहीं रुकी। जेसीबी मशीनों से 10 झोपड़ियों को हटाया गया और उसी जमीन पर कंटूर ट्रेंच बनाया गया। विभाग ने कहा है कि यहां बरसात के मौसम में पेड़ लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीणों ने जताया विरोध, कहा- चार पीढ़ियों से यहां रह रहे

विरोध कर रहे ग्रामीणों ने अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने कहा कि वह चार पीढ़ियों से यहां रह रहे है और खेती कर रहे है। ग्रामीणों ने कहा कि किसानी ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे यहां रहने से पहले ये जमीन बिलकुल बंजर थी जिसे हमने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया है।

फॉरेस्ट रेंजर ने दी धमकी

इसी दौरान फॉरेस्ट रेंजर एसएस चौहान की कुछ आदिवासियों से बहस हो गई। इस बहस में फॉरेस्ट रेंजर बने आदिवासियों को धमकी दे दी जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। रेंजर चौहान ने आदिवासियों को कहा कि ज्यादा बहस बात मत करो… नहीं तो यहीं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा।' रेंजर की इस धमकी का वीडियो वहां खड़े कुछ ग्रामीणों ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

रेंजर ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद रेंजर चौहान ने सफाई दी। रेंजर ने कहा कि मौके पर कुछ लोग आक्रामक हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक युवक उनकी तरफ पत्थर लेकर दौड़ा था। जिससे वहां तनाव की स्थित बन गई थी। इसी कारण उनसे ऐसे शब्द निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला जा रहा है।

अद्वैत लोक परियोजना के अंतर्गत है ये जमीन

मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2022 में करीब 23 एकड़ राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस जमीन को ओंकारेश्वर में बन रहे अद्वैत लोक परियोजना के अंतगर्त कर दिया गया है। इस जमीन पर 15-20 आदिवासी परिवारों के घर है जहां वह खेती भी करते है। इसी को हटाने के लिए वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल, राजस्व टीम, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के साथ पहुंची थी।

ये भी पढ़ें

Women Reservation: MP में बुलाया जाएगा विशेष सत्र, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
भोपाल
Women Reservation Delimitation CM Mohan Yadav Announced Special Assembly Session in MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 08:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ‘बहस मत करो, नहीं तो तुम्हारी कब्र खोद दूंगा’, फॉरेस्ट रेंजर ने आदिवासियों को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान… जनगणना के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, इन बातों का रखें ध्यान

Your Bank Account Could Be Drained in the Name of the Online Census 2027 MP News
खंडवा

फैटी लिवर के खतरों ने बढ़ाई चिंता, लाखों की जांच में सामने आए संकेत

समाचार

एकात्म पर्व : वेद ही धर्म का मूल…शास्त्रों की श​क्ति ओंकार

Ekatma festival in Omkareshwar
खंडवा

सूरज के तीखे तेवर… हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रेल से बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12 बजे तक लगेंगे

heat wave
खंडवा

एकात्म पर्व : जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा…द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन, अद्वैत बुद्धि से होगा आध्यात्मिक उत्थान

Jagadguru Shankaracharya
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.