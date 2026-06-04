खंडवा जिले में गांजा तस्करी का जाल, 16 हॉट स्पॉट से युवाओं तक पहुंच रहा नशा

कोतवाली थाना क्षेत्र का कंजर मोहल्ला लंबे समय से नशे के कारोबार का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। मंगलवार रात थाना प्रभारी प्रवीण आर्य और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए खरगोन जिले के ग्राम सोलाना निवासी सदाशिव सिसोदिया सहित दो स्थानीय पेडलरों शुभम महेश्वर और शिवा महेश्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 किलो 800 ग्राम गांजा और एक बाइक जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गांजे की खेप इन दोनों आरोपियों को सप्लाई करने आया था।