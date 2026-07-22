पूर्व जिपं सदस्य कैथवास का फर्जीवाडा़ : पशुशेड की जगह दो मंजिला दुकान, पत्नी पर प्रकरण दर्ज

जिले की ग्राम पंचायत गोकुलगांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत स्वीकृत पशुशेड निर्माण में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जांच में पशुशेड के स्थान पर दो मंजिला दुकान का निर्माण पाया गया। मामले में पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर कैथवास की पत्नी प्रतिभा रणधीर कैथवास के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत जिला पंचायत न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है।