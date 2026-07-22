कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन : राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने खंडवा कलेक्ट्रेट में दिया धरना

प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल एक्सपेरिमेंट लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। छात्रा पूजा शर्मा ने मीडिया से कहा कि हर किसी के जीवन और सोच में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से जनता को सही बातें बताने का निवेदन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंदन राजपूत ने कहा कि छात्रों की बात आएगी, वहां वे सीना अड़ाकर खड़े होंगे। उन्होंने लाठीचार्ज को बर्बरतापूर्ण बताया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।