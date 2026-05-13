Watch Video.. आगे आगे भाग रहे नेताजी, पीछे-पीछे दौड़ती रही पुलिस, छकाने के बाद आए पकड़ में, तीन घंटे बैठाया कोतवाली थाने में

काफिला रोकने की तैयारी में थे

प्रभारी मंत्री लोधी सोमवार रात को ही खंडवा आ गए थे। नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने मंगलवार को उनके कार्यक्रम के दौरान काफिला रोककर उनसे चर्चा करने की बात कही थी। प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही मुल्लू पर नजर रखना शुरू कर दी। सुबह 9 बजे से पुलिसकर्मी सर्वोदय स्थित मुल्लू राठौर के घर के बाहर जम गए। सुबह 10.30 बजे जब मुल्लू राठौर अपनी बाइक लेकर जाने लगेे तो उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। इसके बाद मुल्लू ने दौड़ लगा दी और पुलिसकर्मी भी उनक पीछे दौड़ पड़े। करीब 500 मीटर तक पुलिस और मुल्लू के बीच दौड़ चली। पुलिस ने अवस्थी चौराहा पर मुल्लू को पकड़ लिया।