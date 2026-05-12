पंचायत : मध्य प्रदेश के इस जिले की पंचायतों के खाते में कैद 100 करोड़ रुपए, गांव-गांव में विकास कार्य ठप

पत्रिका ने इस मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें जिपं के खाते में जमा राशि की जानकारी नहीं है और वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इस विषय पर चर्चा करेंगी। अधिकांश जनपद पंचायत अध्यक्षों का भी यही हाल है। खंडवा जनपद पंचायत अध्यक्ष मीना रामपाल सिंह ने कहा कि राशि खर्च हो रही है, लेकिन दूसरी किश्त जारी नहीं हुई। पुनासा जनपद पंचायत अध्यक्ष राव पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 15वें वित्त की राशि डेढ़ माह पहले आई और प्रस्ताव दिया गया है।