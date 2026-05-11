ओंकारेश्वर अभयारण्य में वन्यजीवों पर मौत का साया, चांदगढ़ रेंज में सांभर का शिकार

चांदगढ़ रेंज में सांभर का शिकार हुआ है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक युवक खंडवा शहर का रहने वाला कपड़ा कारोबारी अशफाक पिता अहमद और दूसरा मूंदी का सलाहुद्दीन बताया जा रहा है। वन विभाग ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अशफाक और सलाहुद्दीन के साथ मौके पर ओर भी शिकारी थी तो मौके से फरार हो गए, जो इंदौर, देवास और आसपास के जिलों से उनके साथ शिकार करने आए थे। हालांकि एक ओर आरोपी के भी पकड़े जाने की चर्चा है।