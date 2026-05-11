पत्रिका अमृतम् जलम् : नदी को निर्मल बनाने भगीरथ प्रयास, सामूहिक श्रमदान कर 50 हजार वर्गमीटर जल स्रोत संरक्षित करने का लिया संकल्प

पत्रिका के आह्वान पर किशोर कुमार समाधि स्थल के सामने नदी घाट पर सामूहिक श्रमदान किया। इस अनूठे प्रयास में मानव श्रृंखला बनाकर कूड़ा-कचरा और मिट्टी के ढेर हटाए गए, जिससे तट का स्वरूप बदलने लगा। निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 50,000 वर्गमीटर क्षेत्र में नदी तट की साफ-सफाई, गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह प्रयास नदी को उसका पुराना गौरव लौटाने में सहायक होगा। इस दौरान भगीरथ प्रयास से जल स्रोतों को संरक्षित करने के साथ प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया गया।