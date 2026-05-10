Mothers Day: डॉक्टर बोला- ‘आपके बच्चे नहीं बन पाएंगे ‘डॉक्टर-इंजीनियर’, मां की तपस्या बनी मिसाल

डॉक्टरों ने मनीषा पाटिल को बताया था कि दोनों बच्चे सामान्य बच्चों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। पर मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी। उनका लक्ष्य बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं, बल्कि मानवता के लिए अच्छा इंसान बनाना है। 23 साल के संघर्ष का परिणाम अब दिख रहा है। 23 वर्षीय बेटी पूर्णिमा में अब फीलिंग आने लगी है और वह घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश करती है। 16 वर्षीय बेटा अंश कान्हा की भी समझ बढ़ी है। इन प्रयासों से बच्चों में मानवीय भावनाएं विकसित हो रही हैं। वे आम लोगों की तरह की व्यवहार कर रहे हैं।