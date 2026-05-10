एमपी में 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे अडानी, सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे भूमिपूजन

Adani Group- अडाणी ग्रुप ने एमपी को बड़ी सौगात दी है। वे गुना में 1000 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं। रविवार को मावन में अडाणी ग्रुप की प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन गोपालपुरा मैदान पर हो रहा है। सीएम डॉ मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमिपूजन करेंगे। इस मौके पर गौतम अडाणी के पुत्र करण अडाणी भी उपस्थित रहेंगे। पूर्व में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी का आना प्रस्तावित था जो फिलहाल टल गया है। अब उनकी जगह पुत्र करण आ रहे हैं। फैक्ट्री शुभारंभ के मौके पर गोपालपुरा मैदान पर दोपहर दो बजे एक जनसभा होगी।