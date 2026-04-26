बारात में घुसा ट्रैक्टर, जान बचाने बग्गी से कूदा दूल्हा, मची भगदड़, VIDEO

mp news: मध्य प्रदेश के गुना में शादी समारोह के दौरान बिन बुलाए मेहमान ने ऐसी एंट्री मारी की चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। यहीं नहीं, दूल्हे को जान बचाने के लिए बग्गी से कूदना पड़ा। दरअसल, जिले के म्याना कस्बे में शनिवार रात एक शादी समारोह उस वक्त दहशत में बदल गया, जब एक ट्रैक्टर चालक ने मामूली विवाद के बाद बारातियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इस खौफनाक घटना में बग्गी पर सवार दूल्हे भूपेंद्र धाकड़ ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य बारातियों में जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।