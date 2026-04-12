दर्दनाक सड़क हादसे में कपल की मौत, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा 4 साल का मासूम

मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक सड़क हादसा (सोर्स: पत्रिका.कॉम)
Guna Madhya Pradesh Road Accident: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे एक परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। रविवार सुबह करीब 10 बजे कुंभराज-मोहनपुर रोड पर हुए इस भीषण हादसे में एक कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 साल का मासूम बच्चा (पोता) गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, सामने से आ रही दो मोटरसाइकिल भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई।
पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार ड्राइवर एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कथित तौर पर उसका कंट्रोल खो गया या वह गलत लेन में चला गया और टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई, और एक बाइक पर सवार कपल की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उनकी पहचान कैलाश सिंह (58) और बड़ी बाई (55) के तौर पर हुई है, जो बडौद गांव के रहने वाले हैं। उनके चार साल के पोते आशीष को भी चोटें आई हैं। बच्चे को कुंभराज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया है।
इसी एक्सीडेंट में, दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है।
चश्मदीदों ने बताया कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मची हुई थी, सड़क पर मलबा बिखरा हुआ था। आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, ओवरटेकिंग के कारण ट्रैक्टर चालक ने भी वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे दोनों में (कार-टैक्टर) भीषण टक्कर हो गई। इसके बाद पीछे से आ रही दो मोटरसाइकिलें भी इस हादसे की चपेट में आ गईं।
पुलिस अब हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर ओवरलोड तो नहीं था या चालक थका हुआ तो नहीं था। अधिकारियों ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए और गहरा दुख जताया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है।
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