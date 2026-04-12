दर्दनाक सड़क हादसे में कपल की मौत, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा 4 साल का मासूम

Guna Madhya Pradesh Road Accident: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे एक परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। रविवार सुबह करीब 10 बजे कुंभराज-मोहनपुर रोड पर हुए इस भीषण हादसे में एक कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 साल का मासूम बच्चा (पोता) गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, सामने से आ रही दो मोटरसाइकिल भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई।