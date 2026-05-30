‘क्या आपको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा?’ कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सिद्धारमैया के बेटे ने क्या कहा?

कर्नाटक की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। सीएम पद छोड़ने वाले सिद्धारमैया के बेटे डॉ यतीन्द्र आज दोपहर में विधान सौधा (विधान सभा) पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक (सीएलपी मीटिंग) में शामिल होने के लिए उनका आना काफी चर्चा में है। पिता के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब परिवार की अगली पीढ़ी की भूमिका पर सबकी नजर टिकी हुई है।