RG Kar कांड को दबाने की कोशिश में लगा था पूरा तंत्र, सुखेंदु शेखर रॉय का बड़ा बयान

रॉय ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जब हमने इसे संस्थागत रूप दे दिया, पंचायत स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक तो हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो गया। सांसद ने माना कि राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी का कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार और बिचौलियों ने माहौल खराब कर दिया। सांसद ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो लूटपाट, धांधली या अन्य कदाचार के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों के मन में केवल यही सवाल है कि यह पार्टी कब तक जीवित रहेगी? रॉय ने कहा कि वोटर लिस्ट से कुछ असली लोगों के नाम गलती से हटा दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नागरिकता खोने का कोई खतरा नहीं है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं, जिसके बाद उनकी नागरिकता बनी रहेगी।