अभिषेक बनर्जी फिर मुश्किलों में, अब CID ने घर पहुंच कर दिया नोटिस, जानें क्या है मामला

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति लगाकर चर्चा में बनी हुई है। खासकर टीएमसी नेताओं के सरकार पर लगातार आरोपों से माहौल गर्म है। इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर ‘शांतिनिकेतन’ पर शनिवार को CID की टीम पहुंची। यह कार्रवाई कथित एमएलए सिग्नेचर मामले की जांच के सिलसिले में की गई। हालांकि, जांच अधिकारियों को वहां अभिषेक बनर्जी नहीं मिले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी के करीब चार अधिकारी उनके घर पहुंचे थे। टीम ने घर पर मौजूद स्टाफ से बातचीत भी की, लेकिन कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि डायमंड हार्बर सांसद इस समय कहां हैं।