पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

अरबाज और उसकी पत्नी (फोटो- Suresh Nair एक्स पोस्ट)
Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई में घरेलू हिंसा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा और पारिवारिक हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा और उसे घर के भीतर बंद करके रखा। इसके बाद जब महिला किसी तरह वहां से निकलकर अपने माता-पिता के घर पहुंच गई तो आरोपी वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अरबाज सैयद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने महिला को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने तलवार दिखाकर डराया और चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उसने कथित रूप से महिला को करीब चार घंटे तक मुर्गा बनने की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान महिला मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर प्रताड़ना का सामना करती रही।
कठिन परिस्थितियों के बीच पीड़िता किसी तरह आरोपी के कब्जे से निकलने में सफल रही और अपनी जान बचाने के लिए माता-पिता के घर पहुंच गई। हालांकि मामला यहीं नहीं रुका। पुलिस के अनुसार, आरोपी वहां भी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। बताया गया कि गुस्से में उसने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घायल महिला की शिकायत दर्ज कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर है। अधिकारियों के अनुसार, उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिला की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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