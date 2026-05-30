30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

Crime News: मुंबई में एक महिला ने पति पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और बाद में चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himadri Joshi

May 30, 2026

Arbaaz and his wife

अरबाज और उसकी पत्नी (फोटो- Suresh Nair एक्स पोस्ट)

Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई में घरेलू हिंसा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा और पारिवारिक हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा और उसे घर के भीतर बंद करके रखा। इसके बाद जब महिला किसी तरह वहां से निकलकर अपने माता-पिता के घर पहुंच गई तो आरोपी वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसिड फेंकनी की धमकी भी दी

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अरबाज सैयद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने महिला को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने तलवार दिखाकर डराया और चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उसने कथित रूप से महिला को करीब चार घंटे तक मुर्गा बनने की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान महिला मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर प्रताड़ना का सामना करती रही।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

कठिन परिस्थितियों के बीच पीड़िता किसी तरह आरोपी के कब्जे से निकलने में सफल रही और अपनी जान बचाने के लिए माता-पिता के घर पहुंच गई। हालांकि मामला यहीं नहीं रुका। पुलिस के अनुसार, आरोपी वहां भी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। बताया गया कि गुस्से में उसने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घायल महिला की शिकायत दर्ज कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

हिस्ट्रीशीटर आरोपी पर 19 आपराधिक मामले

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर है। अधिकारियों के अनुसार, उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिला की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 May 2026 03:22 pm

Hindi News / National News / पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

12 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, नीतीश को मिल सकती हैं ज्यादा सीटें, पहली बार भाजपा युवा मोर्चा से भी मंत्री बनाने के आसार

Modi Cabinet Expansion
राष्ट्रीय

Jobs: नशा करने वाले युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! हिमाचल सरकार ने भर्ती से पहले डोप टेस्ट कर दिया जरूरी

Govt-Job
राष्ट्रीय

CUET-UG परीक्षा को लेकर PM नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरा, बोले - 'पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

‘मानवी बाहर रहना, पानी मत पीना’, आखिरी पलों में भी परिवार की चिंता, आत्महत्या से पहले शख्स ने लिखा इमोशनल नोट

Gandhinagar Man dies by sucide
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के वाशिम में 23.50 लाख के नकली नोट बरामद, हैदराबाद के 7 आरोपी गिरफ्तार

Fake currency Scam Exposed
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.