पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई में घरेलू हिंसा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा और पारिवारिक हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा और उसे घर के भीतर बंद करके रखा। इसके बाद जब महिला किसी तरह वहां से निकलकर अपने माता-पिता के घर पहुंच गई तो आरोपी वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।