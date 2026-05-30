कर्नाटक में अब डिप्टी CM पद के लिए बवाल, कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, 2 समुदायों ने दे डाली सीधी चेतावनी

कांग्रेस में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद को लेकर घमासान चल रहा है। दो बड़े समुदायों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दलित नेताओं ने तो एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया, वहीं लिंगायत संत ने भी अपना दावा पेश कर दिया।