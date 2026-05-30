कूचबिहार में ग्रामीणों ने सीमा बाड़ के लिए दी जमीन, BSF को सुरक्षा ढांचे के लिए भूमि हस्तांतरण तेज

जमीन दान करने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाड़ लगने से गांव और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा में सुधार होगा। भूमि दानदाताओं में से एक विकास राय ने कहा कि यह भूमि गांव के कल्याण और देश की सुरक्षा के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि बाड़बंदी से घुसपैठियों को सीमा पार करने से रोका जा सकेगा और इसके पूरा होने पर गांव और देश दोनों अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। राय ने बताया कि उनके परिवार ने 0.2 एकड़ जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि बाड़ न होने के कारण पहले बांग्लादेश से लोग रात में इलाके में घुस आते थे, मवेशी चुरा लेते थे और सामान ले जाते थे, और इसी तरह घुसपैठ भी होती रही थी।