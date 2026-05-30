Modi Cabinet Expansion: 12 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, नीतीश को मिल सकती हैं ज्यादा सीटें, पहली बार भाजपा युवा मोर्चा से भी मंत्री बनाने के आसार

Modi Cabinet Expansion: देश की राजनीति और सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बड़े कैबिनेट विस्तार और फेरबदल (Union Cabinet Rejig) की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, जून के मध्य (Mid-June) में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस बार का फेरबदल केवल प्रशासनिक कसावट के लिए नहीं, बल्कि आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों और सहयोगी दलों के साथ राजनीतिक संतुलन साधने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस संभावित विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 12 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी से लेकर नए युवा चेहरों को मौका देना शामिल है।