देश भर के नेताओं को दिल्ली बुलाने के बाद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, 17 जून से चलेगा राहुल गांधी का अभियान

पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि वह इस मुद्दे को केवल सड़कों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में भी जोरदार तरीके से उठाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से संसद में पेपर लीक और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की मांग की है। साथ ही, परीक्षा प्रणाली में सुधार व युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने की मांग भी की है।